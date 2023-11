Andreas Schjelderup estreou-se este domingo a marcar na temporada (pelo clube), na vitória caseira do Nordsjaelland frente ao Vejle (1-0), da 14.ª jornada do campeonato dinamarquês.

O médio de 19 anos emprestado pelo Benfica fez quatro assistências nos primeiros 12 jogos da época, mas esta tarde juntou também um golo a esse registo, agora em 13 partidas: fez o único golo aos 62 minutos, com um remate de pé esquerdo dentro da área.

O Vejlde ainda empatou, aos 85 minutos, mas o golo foi anulado com recurso ao VAR.

Com este resultado, o Nordsjaelland sobe à condição ao quarto lugar da tabela classificativa, com 25 pontos. O Vejle está em penúltimo, com nove pontos.