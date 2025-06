João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, pediu eleições antecipadas e uma Assembleia-Geral Extraordinária. O empresário apresentou oficialmente a sua candidatura na Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, nesta quinta-feira.

«Tenho esperança de ver em Rui Costa um movimento de grandeza - que convoque eleições antecipadas. Faço um apelo ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para que avance rapidamente para uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar eleições», afirmou, durante o discurso aos apoiantes.

«A hora da mudança está a chegar. Sou candidato com tudo o que disse e carrego. Não sou um candidato de protesto, mas de ambição e muita alegria. Apresentaremos em breve aos sócios os rostos que irão erguer o Benfica no futuro. Se tivermos de disputar eleições amanhã, estou preparado para as vencer e liderar o Benfica no dia seguinte. Tenho as ideias, tenho a equipa e muita vontade, principalmente», completou.

O ato eleitoral está marcado para outubro, já com a temporada 2025/26 a decorrer.

