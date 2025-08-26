Benfica
Noronha Lopes anuncia Nuno Gomes como vice-presidente para o futebol
E Vítor Paneira é o nome escolhido para diretor técnico do futebol
João Noronha Lopes, um dos seis candidatos às eleições do Benfica, anunciou que Nuno Gomes e Vítor Paneira vão integrar a estrutura do futebol do clube caso seja eleito.
Nuno Gomes, ex-futebolista e também diretor-geral da formação do Benfica, será vice-presidente com o pelouro do futebol, enquanto Vítor Paneira, jogador dos encarnados entre 1988 e 1995, assumirá funções como diretor técnico do futebol.
As eleições do Benfica realizam-se a 25 de outubro, havendo lugar a uma segunda volta caso o vencedor da noite não tenha um mínimo de 50 por cento de votos.
