João Noronha Lopes, um dos seis candidatos às eleições do Benfica, anunciou que Nuno Gomes e Vítor Paneira vão integrar a estrutura do futebol do clube caso seja eleito.

Nuno Gomes, ex-futebolista e também diretor-geral da formação do Benfica, será vice-presidente com o pelouro do futebol, enquanto Vítor Paneira, jogador dos encarnados entre 1988 e 1995, assumirá funções como diretor técnico do futebol.

As eleições do Benfica realizam-se a 25 de outubro, havendo lugar a uma segunda volta caso o vencedor da noite não tenha um mínimo de 50 por cento de votos.