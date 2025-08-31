João Noronha Lopes apresentou as linhas estratégicas para o futebol do Benfica, caso vença as eleições de 2025, num documento a que chamou «Modelo e propostas para o futebol».

A proposta do candidato à presidência do Benfica assenta numa nova estrutura de topo, liderada por um vice-presidente para o futebol, que estará acima de um diretor-geral. Estes dois profissionais articularão todas as áreas: equipa principal, formação e futebol feminino.

No topo estará o vice-presidente para o futebol, em articulação direta com o Presidente e com a supervisão de todas as áreas. O diretor-geral terá presença diária na equipa A e responsabilidades no mercado de transferências, em ligação com outros departamentos e em articulação entre as várias equipas.

Abaixo do diretor-geral estarão três outros diretores, todos com responsabilidades diferentes.

O diretor desportivo atua em parceria com o diretor-geral e com a eqduipa técnica, ficando com a supervisão do balneário e do staff. Este diretor desportivo terá também responsabilidades nas contratações e no departamento de scouting.

O diretor do Benfica Campus define a filosofia da formação, assegura a transição para o futebol profissional e implementa planos de desenvolvimento e acompanhamento escolar dos jovens atletas.

O diretor para o futebol feminino terá responsabilidades semelhantes às da vertente masculina, mas com especial enfoque no crescimento europeu e no reforço das condições de treino e competição.

Por fim, e abaixo do diretor desportivo, haverá um diretor técnico - que assegura a ligação entre a equipa principal e os adeptos, acompanha jogadores emprestados e transmite a mística do clube -, e um diretor de scouting, com conhecimento do clube e experiência nacional e internacional, que terá a responsabilidade de liderar uma equipa de scouts, de criar uma equipa sombra e que estará em ligação com o diretor desportivo, o diretor geral e a equipa técnica do plantel principal.

Formação será pilar e dará profundidade a plantel mais curto

Entre as medidas estratégicas, João Noronha Lopes destaca planteis mais curtos, equilibrados e competitivos, em que a profundidade seja garantida pela formação, e propõe também um mercado de transferências mais inteligente, com contratações cirúrgicas que não bloqueiem a progressão de jogadores da formação.

A formação surge, aliás, como pilar central, com o plano «Formar para Vencer» a prever a identificação precoce de talentos (Grupo 1904), contratos profissionais com incentivos progressivos, acompanhamento personalizado de atletas emprestados e reforço da rede de Escolas Benfica, que seria alargada aos países de língua oficial portuguesa (para além de aumentada em Portugal, claro).

Scouting com apoio de Data Analytics e Inteligência Artificial

Finalmente, garante Noronha Lopes, o departamento de scouting seria revitalizado e alinhado com as melhores práticas internacionais, recorrendo a Data Analytics para sustentar todas as decisões. Nesse sentido, seria criado um departamento de data analytics, com recurso a inteligência artificial para otimizar processos e minimizar riscos.

O candidato apresenta como objetivo essencial «decidir melhor, de forma mais eficiente e com recurso à Inteligência Artificial e a novas tecnologias».