João Noronha Lopes esclareceu quais serão as funções de Óscar Cardozo no Benfica caso vença a segunda volta das eleições do Benfica no próximo dia 8 de novembro.

«O Cardozo é alguém que o Nuno Gomes conhece muito bem e acho que nos pode acrescentar valor sendo colaborador na América do Sul, nomeadamente num trabalho de prospeção de jogadores», afirmou o candidato da Lista F numa entrevista à Bola TV.

Óscar Cardozo, que manifestou apoio a Noronha Lopes para este ato eleitoral, jogou no Benfica entre 2007 e 2014 (de 2007 a 2010 com Nuno Gomes). Durante esse período marcou 172 golos em 293 jogos, sendo até hoje o melhor marcador estrangeiro da história dos encarnados.