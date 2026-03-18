Andreas Schjelderup está convocado para os próximos jogos da seleção da Noruega.

O extremo do Benfica foi chamado pelo selecionador Stale Solbakken para os encontros particulares com Países Baixos (27 de março) e Suíça (31 de março). Já Fredrik Aursnes, que recentemente voltou a estar disponível para representar a seleção norueguesa, ficou de fora da lista, isto numa altura em que se encontra lesionado.

Também afetado por problemas físicos, Martin Odegaard, médio do Arsenal, não foi chamado.

Na convocatória da Noruega consta ainda o nome de Erling Haaland, além dos defesas Odin Bjortuft e Fredrik Bjorkan e dos médios Patrick Berg e Jens Petter Hauge, que atuam no Bodo/Glimt, último adversário do Sporting.

Schjelderup, que na última noite foi eleito Futebolista Revelação na Gala Cosme Damião, leva sete golos e quatro assistências em 34 jogos pelo Benfica esta época.