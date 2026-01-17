Stale Solbakken, selecionador da Noruega, voltou a abordar a situação de Andreas Schjelderup no Benfica e foi claro quanto ao futuro do jovem internacional, defendendo que a solução passa por uma mudança de clube. Em declarações ao site norueguês NRK, o técnico admitiu que o extremo vive um momento delicado na Luz.

«Schjelderup está numa situação difícil, é precária e espero que encontrem uma solução», afirmou Solbakken sobre o pouco espaço do jogador no plantel encarnado.

A mensagem do selecionador foi ainda mais direta quando falou do curto prazo.

«Schjelderup tem de mudar de clube», atirou.

O tema reaviva a polémica de outubro passado, quando Solbakken protagonizou o momento mais tenso com José Mourinho, treinador do Benfica, ao questionar publicamente a gestão do jogador e a falta de minutos, palavras que não caíram bem no técnico português e geraram um raro braço-de-ferro verbal entre seleção e clube.

No mesmo contexto, Solbakken também se referiu a Ørjan Nyland, guarda-redes do Sevilha, garantindo que «tem de sair» para voltar a jogar com regularidade, ao contrário de Oscar Bobb, do Manchester City, por quem mostrou confiança.

«Temos um excelente diálogo com o Manchester City. O Pep [Guardiola] tem sido muito honesto e construtivo connosco e acredito que eles resolvam a situação juntos», referiu.

De recordar, esta temporada Schjelderup já realizou 22 jogos pelo Benfica, tendo apontado dois golos e três assistências.