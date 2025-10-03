Stale Solbakken, selecionador da Noruega, respondeu ao perfil traçado por José Mourinho sobre Andreas Schjelderup, que considerou «um jogador que tem dificuldade em 90 minutos». «Mas se ele nunca jogar 90 minutos, nunca será capaz», contrapôs o treinador norueguês.

Em conferência de imprensa, o técnico foi mordaz na forma como analisou as palavras proferidas por Mourinho após a vitória do Benfica, por 2-1, frente ao Gil Vicente, para a Liga portuguesa.

«Concordo com muito do que Mourinho diz, mas isso também significa que ele [Schjelderup] nunca joga 90 minutos. Ou seja, é responsabilidade do treinador do seu clube dar-lhe esses 90 minutos, assim será mais simples», comentou Solbakken.

De relembrar que José Mourinho definiu Schjelderup como «um jogador que tem dificuldade em 90 minutos, tem dificuldade em intensidade, tem dificuldade no sacrifício, digamos, das transições». «É um jogador de bola no pé», sentenciou.

Esta época, o avançado norueguês, de 21 anos, participou em 12 partidas do Benfica, tendo apontado dois golos e feito duas assistências.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?