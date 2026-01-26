A SAD do Benfica e a NOS estão a negociar os direitos televisivos dos encarnados para as temporadas de 2026/27 e 2027/28.

Através de comunicados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube e a operadora de telecomunicações informaram a «celebração de um acordo de direitos televisivos» referente às próximas duas épocas, tendo em conta que a parceria entre ambos terminaria a 30 de junho.

Desde 2016/17 que a NOS detinha os direitos televisivos da equipa de futebol das águias, tendo pago um total de 400 milhões de euros a dez anos.