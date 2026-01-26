As negociações chegaram a bom porto. Depois de na manhã desta segunda-feira o Benfica ter anunciado que negociava um novo contrato de direitos televisivos com a NOS, eis que ao final do dia chegou a confirmação.

O encarnados anunciaram esta segunda-feira a renovação do acordo com a gigante das telecomunicações para a venda dos direitos televisivos, num contrato válido para as épocas 2026/27 e 2027/28 pelo valor de 114,2 milhões de euros, que representa o maior negócio alguma vez feito em Portugal.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o entendimento entre as partes envolve a cessão dos direitos de transmissão televisiva na Benfica TV e multimédia dos jogos em casa da equipa principal de futebol sénior do Benfica para o Campeonato Nacional, bem como os direitos de transmissão e distribuição do canal dos encarnados.

O contrato, celebrado entre a Benfica SAD, a Benfica TV, S.A., a NOS, SGPS e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A., tem a duração de dois anos e garante uma contrapartida financeira global de 104,6 milhões de euros, o que corresponde a 57,1 milhões de euros por temporada apenas em direitos televisivos.

O acordo contempla ainda um contrato de exploração publicitária do canal Benfica TV, que deverá render um montante adicional de 2,4 milhões de euros, bem como a manutenção, por parte da Benfica SAD, do direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio da Luz, avaliado em 7,2 milhões de euros para as duas épocas em causa.

Somadas todas as parcelas, o valor total das receitas de televisão para o Benfica ascende a 114,2 milhões de euros nas temporadas 2026/27 e 2027/28, estabelecendo um novo máximo no mercado português.