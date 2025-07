O Benfica apresentou-se aos sócios, este sábado, e além de poderem assistir pela primeira vez, na pré-época, às dinâmicas da equipa, ficaram também a saber a numeração oficial para a temporada de 2025/26.

Um dos principais destaques já era conhecido, sendo Kerem Akturköglu o novo número sete das águias, mas há mais mudanças. Rafael Obrador não só foi contratado para o lugar de Carreras, mas ficou também com a camisola três que era do agora lateral do Real Madrid.

De resto, Amar Dedic fica com o 17 que pertencia a Akturköglu na última época, Enzo Barrenechea passa a utilizar o cinco e Richard Ríos utiliza o 20, que já não era escolhido por nenhum jogador desde João Mário.

Confira a numeração completa do plantel para 2025/26:

Guarda-redes: Trubin (1), Samuel Soares (24), Gonçalo Sobral (80);

Defesas: Rafael Obrador (3), António Silva (4), Alexander Bah (6), Amar Dedic (17), Samuel Dahl (26), Otamendi (30), Tomás Araújo (44), Gonçalo Oliveira (64), Wynder (66) e Leandro Santos (71);

Médios: Enzo Barrenechea (5), Aursnes (8), Manu Silva (16), Leandro Barreiro (18), Richard Ríos (20), Florentino (61), João Veloso (68), Rafael Luís (83) e Diogo Prioste (86);