Nuno Catarino, diretor financeiro do Benfica, garantiu que o clube recusou a possibilidade de fazer uma transferência de montantes avultados no fecho do último mercado.

«Podíamos ter feito a maior venda deste mercado no último dia, mas já não fazia sentido. Viram como é que foi o último dia de mercado, em que toda a gente está a tentar fazer uma operação de um lado e a ter de arranjar solução do outro. Nós estávamos a concluir a última operação, e estava fechado, e ficámos bem», disse Nuno Catarino, sem querer adiantar que jogador seria essa venda.

«Isso vou deixar para o presidente revelar, se ele quiser revelar.»

No entanto, há uma coisa que Nuno Catarino tem segura: seria a maior venda, mas não era necessária perante o bom resultado financeiro que o Benfica tinha já garantido. Por isso a SAD encarnada nem quis negociar.

«Se era a maior venda do mercado em Portugal? Não, do nosso mercado. Eu diria que, provavelmente, também [do mercado em Portugal], porque não foi negociada, mas isso já é outra questão. Provavelmente também, mas... Do nosso mercado era de certeza.»