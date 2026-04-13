Nuno Catarino, CFO da SAD do Benfica, assumiu que a centralização dos direitos pode ter um forte impacto nos rendimentos da sociedade anónima desportiva encarnada.

«Com base no cenário de 220 milhões apontado pela Liga, estamos a falar de uma perda provável de 5 a 15 milhões de euros para o Benfica, dependendo de outras variáveis. É uma situação inaceitável para nós», referiu em entrevista ao jornal ECO.

O responsável das águias acrescentou estar convicto de que haverá uma alteração da proposta da chave de distribuição. «Terá de haver. É fundamental que as haja, porque ninguém ficará satisfeito com o resultado atual.»