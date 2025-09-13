Nuno Gomes, candidato a vice-presidente com o pelouro do futebol na lista de João Noronha Lopes para as eleições do Benfica, disse não ter dúvidas que que Ruben Amorim, de quem é amigo, vai regressar um dia ao clube encarnado.

«Uma certeza eu tenho: o Ruben Amorim vai ser treinador do Benfica um dia», afirmou o ex-jogador e dirigente das águias em declarações à CMTV numa iniciativa em Évora na qual acompanhou Noronha Lopes.

Nuno Gomes só não conseguiu garantir quando. «É treinador do Manchester United, não consigo responder a essa pergunta.»