O Benfica confirmou que a jogadora Nycole Raysla sofreu um traumatismo cranioencefálico, na vitória das águias sobre o Valadares, por 4-1.

O incidente ocorreu aos 12 minutos de jogo, quando a avançada brasileira perdeu momentaneamente os sentidos após um choque violento com a guarda-redes adversária, Erin Seppi.

Nycole foi imediatamente assistida pelas colegas, tendo recebido cuidados da equipa médica do Benfica, bem como dos bombeiros presentes no Estádio Municipal Jorge Sampaio, numa intervenção que durou cerca de sete minutos.

Posteriormente, a jogadora foi transportada para uma unidade hospitalar em Vila Nova de Gaia, onde realizou exames complementares.

De acordo com o boletim clínico dos encarnados, Nycole encontra-se «estável e sob observação médica», ficando assim fora da receção ao Arsenal, a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões feminina marcada para quinta-feira.