O Benfica está de luto pela morte de Artur Santos, antigo jogador que integrou o plantel que conquistou a primeira Taça dos Campeões Europeus, em 1961, além de ter conquistado cinco campeonatos e quatro Taças de Portugal.

«O Sport Lisboa e Benfica endereça os seus mais profundos sentimentos à família de Artur Santos, uma figura icónica da história do futebol e do Benfica», escreveu o clube numa curta nota nas suas plataformas digitais a assinalar a morte do antigo central aos 94 anos.

O antigo defesa somou 382 jogos oficiais pelo Benfica, entre 1950 e 1961, e chegou a ser chamado à Seleção Nacional, tendo somado duas internacionalizações.

«Trata-se de uma perda que toda a família benfiquista lamenta, porque Artur Santos era uma memória viva da grandeza e da vocação conquistadora do clube», escreve ainda o Benfica em alusão a Artur Santos que era também presidente do Sport Lisboa e Saudade.