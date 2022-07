O antigo médio Vieira Dias, futebolista natural de Angola que representou o Benfica, o Atlético e a CUF entre a década de 1950 e 60, morreu, aos 84 anos, informou hoje o clube da Luz.

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta a triste notícia do falecimento de Fernando Vieira Dias, antigo futebolista natural de Angola que representou o Clube entre 1957 e 1959», refere o Benfica na sua página oficial.

Na carreira, o antigo médio jogou duas épocas no Benfica, de 1957 a 1959, entre a equipa principal e as reservas, jogando depois no Atlético e na CUF, emblema em que acabaria por fazer quase todo o percurso enquanto jogador.