O presidente do Steaua, Gigi Becali, aproveitou notícias na imprensa, sobre um alegado interesse do Benfica em Octavian Popescu, para "pôr preço" ao jogador. A comunicação social daquele país garante que os encarnados têm mesmo observado o jogador de 19 anos do Steaua Bucareste e Nuno Claro, antigo jogador do Cluj, falou sobre as qualidades do futebolista, que considera ser «o mais talentoso a jogar na Roménia».

«Se ficar por mais um ou dois anos, será um talento perdido. Faz lembrar Cristiano Ronaldo no início da carreira. Fisicamente, tudo. Tem que ser trabalhado agora. É um jogador que tem um grande futuro pela frente. Ele tem que ir para outro campeonato, onde também pode desenvolver seu físico. Nunca vi um jogador como ele na Roménia», disse, citado pelo Digi Sport.

Ora, o alegado interesse do Benfica e as palavras de Nuno Claro chegaram aos ouvidos do presidente do Steaua, Gigi Becali, que descartou a hipótese de Popescu rumar à Luz.

«Não há nenhuma proposta oficial nesta altura. Acho que o Benfica não tem o dinheiro necessário para o comprar. Acho que ele também tem algo de Neymar e até de Messi, é um génio. Vendi o Dennis Man por 11 milhões. Queria 13 milhões pelo Chiriches e acabei por vender por 7. Nunca conseguirei vender o Octavian pelo seu real valor. Acho que vale entre os 100 e os 150 milhões. Mas vendo-o a metade do preço, a 50 milhões de euros», afirmou.

Octavian Popescu é um extremo esquerdo que já soma duas internacionalizações pela Roménia. Na atual temporada, soma 33 jogos, nos quais apontou oito golos e ainda anotou três assistências.