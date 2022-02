O guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, surge em destaque no capítulo das defesas feitas ao fim da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo apenas superado por Thibaut Courtois, do Real Madrid.

O futebolista grego dos encarnados contabiliza 29 defesas, de acordo com as estatísticas oficiais da UEFA. Melhor só mesmo o belga do Real Madrid, que tem 31 defesas.

O pódio dos guardiões com mais defesas tem ainda o resistente Giorgos Athanasiadis, do Sheriff, com 28 defesas. Os moldavos, recorde-se, ficaram em terceiro lugar na fase de grupos, caíam para o play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa e perderam aqui ante o Sporting de Braga, na eliminatória consumada esta quinta-feira.

O português Diogo Costa, do FC Porto, fecha o top-10 dos guarda-redes com mais defesas, com 18.

Por outro lado, se Vlachodimos se destaca nas defesas feitas, é o sexto guarda-redes com mais golos sofridos: 11. É ainda superado, entre outros, por Antonio Adán, do Sporting, que sofreu 13 golos. Simon Mignolet, do Club Brugge, com 20 golos sofridos, é o guarda-redes que mais sofreu na Champions de 2021/2022.