Odysseas Vlachodimos foi um dos mais criticados após a derrota do Benfica no Bessa e Roger Schmidt assumiu que o grego teve uma má prestação diante do Boavista.

«Não foi o melhor dia dele, para ser sincero. Foi muito óbvio, não temos de esconder isso. Ele jogou muitos bom jogos, acho que contra o Boavista ele podia ter feito melhor. Se virmos o jogo todo, vemos que tiveram três momentos para marcar golo e todos os três momentos foram golo. Mas não foi apenas isso, na globalidade, a nossa performance defensiva nestas três situações poderia ter sido melhor. Concedemos os golos muito facilmente. Uma bola parada, cruzamento fácil, uma bola longa e depois o penálti e um contra-ataque, onde não nos comportámos de forma perfeita. Normalmente, fazemos estas coisas muito melhor. Foi um tópico para toda a equipa, mas claro que o guarda-redes é o último homem que pode evitar os golos e acho que ele podia ter feito melhor nesses momentos», afirmou Schmidt esta sexta-feira.

[em atualização]