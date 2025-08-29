O Benfica anunciou esta sexta-feira a transferência de Akturkoglu a título definitivo para o Fenerbahçe.

Pela transferência, a SAD encarnada vai encaixar um total de 22,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões em bónus dependentes de objetivos, podendo por isso o negócio atingir um máximo de 25 milhões de euros.

Há no entanto um detalhe importante: o Galatasaray tem direito de preferência sobre o Akturkoglu, pelo que a SAD encarnada foi obrigada a informá-lo deste acordo. O Galatasaray tem agora um período para igualar a proposta e ficar com o jogador.

Se nada de extraordinário acontecer - e como o Galatasaray não mostrou até agora interesse no avançado que vendeu há um ano por 12 milhões -, Akturkoglu regressa à Turquia após uma temporada no Benfica, concretizando uma vontade dele.

Leia o comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Fenerbahçe, da Turquia, para a alienação dos direitos desportivos do jogador Kerem Aktürkoğlu.

O referido princípio de acordo prevê a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 22 500 000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 000 000 (vinte cinco milhões de euros).

Mais se acrescenta que o Galatasaray já foi informado destas condições, visto ter um direito de preferência.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 29 de agosto de 2025.»