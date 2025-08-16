O Benfica anunciou este sábado que vai apoiar e acompanhar a situação de Pedro Figueiredo, adepto que perdeu a casa nos incêndios de Oliveira do Hospital.

«A trágica e comovente situação vivida em Oliveira do Hospital pelo adepto Pedro Figueiredo levou a Fundação Benfica a entrar em ação, acompanhando a sua situação em particular junto da autarquia e entidades competentes, no sentido de prestar toda a colaboração onde necessário e pertinente», pode ler-se no comunicado das águias.

Em solidariedade com «todas as vítimas e populações atingidas pelos trágicos incêndios» deste verão, o clube deixou uma homenagem aos Bombeiros, Autarquias, Proteção Civil e todas as entidades que têm trabalhado contra esta catástrofe.

Relativamente ao benfiquista em questão, os encarnados decidiram convidar Pedro Figueiredo a assistir à próxima partida no Estádio da Luz na tribuna presidencial e através da Fundação Benfica mostraram-se disponíveis para colaborar com o que for necessário.