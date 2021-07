Luís Filipe Vieira apenas voltará a ser interrogado na manhã deste sábado, confirmou o seu advogado Magalhães e Silva.



«O meu cliente percebeu efetivamente que os interrogatórios demoraram o tempo que tinham de demorar. Representaria uma enorme violência prestar declarações já com toda a gente cansada», referiu, aos jornalistas à saída do Tribunal Central de Investigação Criminal.



Magalhães e Silva frisou que não falou com Luís Filipe Vieira sobre o facto de Rui Costa assumir a presidência do Benfica.



«Não falámos sobre isso», atirou, garantindo que o seu cliente «vai prestar declarações e responder ao que lhe for perguntado».

Esta sexta-feira foram ouvidos Bruno Macedo, José António dos Santos e Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira. O inquérito ao filho de Vieira começou por volta das 17h15 e terminou pouco antes das 20h00. Inicialmente, estava previsto que os interrogatórios decorressem pela ordem inversa.



O filho do presidente encarnado começou a ser ouvido às 17h15, um inquérito que terminou pouco antes das 20h00. Estava previsto que os interrogatórios decorressem pela ordem inversa - primeiro Luís Filipe Vieira, depois Tiago Vieira.

Houve uma troca entre os dois e Luís Filipe Vieira acaba por só ser ouvido já este sábado.