No âmbito da Operação Fora de Jogo, que decorre há alguns anos, a Autoridade Tributária tem realizado nesta quarta-feira buscas nas residências de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes devido a negócios que envolveram transferências desses jogadores do Benfica.

No caso de Gonçalo Guedes, noticia a CNN Portugal, há suspeitas sobretudo no negócio da transferência do futebolista do Paris Saint-Germain para o Valência (40 milhões de euros) e através do qual o Benfica recebeu 1,4 milhões de euros devido ao mecanismo de solidariedade relativo aos direitos de formação. A investigação pretende ainda apurar se o jogador que se encontra cedido pelo Wolverhampton ao Benfica tributou ou não os prémios que lhe diziam respeito.

Aquando da transferência de Guedes para o PSG por 30 milhões de euros em janeiro de 2017, o Benfica comunicou aos mercados que o acordo com o clube francês previa um bónus adicional de 7 milhões de euros dependente de uma futura transferência de acordo com condições contratualizadas não especificadas.

A Operação Fora de Jogo visa transferências e contratos de jogadores, que as autoridades admitem poderem ter sido simulados, envolvendo representantes de futebolistas.