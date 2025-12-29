A SAD do Benfica aprovou em Assembleia-Geral a eleição dos novos membros dos órgãos sociais da sociedade para o quadriénio 2025/2029, bem como de duas outras propostas.

A eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia-Geral obteve 93,8 por cento dos votos emitidos.

A política de remunerações para o quadriénio foi aprovada por 99,9 por cento dos votos emitidos, enquanto os membros da Comissão de Remunerações fora eleitos com 93,8 por cento dos votos.

Em relação à anterior composição dos órgãos sociais da Benfica SAD, há a destacar as saídas de Eduardo Stock da Cunha e de Manuel da Costa, até agora vogais do Conselho de Administração. Os dois são substituídos por Sílvio Cervan (vice-presidente do clube) e por Mónica Sabrosa.

Na Mesa da Assembleia-Geral, que continua a ser presidida por Nuno Magalhães, a novidade tem a ver com a entrada de Rita da Cunha Leal, que ocupa o lugar de secretário. Já o Conselho Fiscal passa a ser presidido por Maria Ema de Assunção Palma, que até agora era vogal deste órgão social.

A Comissão de Remunerações continua a ser liderada por João Augusto.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL, SAD PARA 2025/2029

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Nuno Miguel Miranda de Magalhães

Vice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves Faria

Secretário: Rita Domingues dos Santos da Cunha Leal

Conselho de Administração

Presidente: Rui Manuel César Costa

Vice-Presidente: Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino

Vogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Vogal: José Francisco Pereira Gandarez

Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Vogal: Elizabete Margarida Figueiredo Cardoso

Vogal: Mónica Cristina Madeira Sabrosa

Vogal: Sílvio Rui Neves Correia Gonçalves Cervan

Vogal: António Albino Pires de Andrade

Conselho Fiscal

Presidente: Maria Ema de Assunção Palma

Vogal: João Albino Cordeiro Augusto

Vogal: Rui Manuel Mendonça Rodrigues

Suplente: Carlos Alberto Barreto Rocha

Comissão de Remunerações