Novo Conselho de Administração da Benfica SAD eleito: conheça a composição
Política de Remunerações e eleição da Comissão de Remunerações para o período 2025/2029 também foram discutidas na AG Ordinária da SAD
A SAD do Benfica aprovou em Assembleia-Geral a eleição dos novos membros dos órgãos sociais da sociedade para o quadriénio 2025/2029, bem como de duas outras propostas.
A eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia-Geral obteve 93,8 por cento dos votos emitidos.
A política de remunerações para o quadriénio foi aprovada por 99,9 por cento dos votos emitidos, enquanto os membros da Comissão de Remunerações fora eleitos com 93,8 por cento dos votos.
Em relação à anterior composição dos órgãos sociais da Benfica SAD, há a destacar as saídas de Eduardo Stock da Cunha e de Manuel da Costa, até agora vogais do Conselho de Administração. Os dois são substituídos por Sílvio Cervan (vice-presidente do clube) e por Mónica Sabrosa.
Na Mesa da Assembleia-Geral, que continua a ser presidida por Nuno Magalhães, a novidade tem a ver com a entrada de Rita da Cunha Leal, que ocupa o lugar de secretário. Já o Conselho Fiscal passa a ser presidido por Maria Ema de Assunção Palma, que até agora era vogal deste órgão social.
A Comissão de Remunerações continua a ser liderada por João Augusto.
ÓRGÃOS SOCIAIS DA SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL, SAD PARA 2025/2029
Mesa da Assembleia Geral
-
Presidente: Nuno Miguel Miranda de Magalhães
-
Vice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves Faria
-
Secretário: Rita Domingues dos Santos da Cunha Leal
Conselho de Administração
-
Presidente: Rui Manuel César Costa
-
Vice-Presidente: Nuno Alexandre Martins Lopes Catarino
-
Vogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito
-
Vogal: José Francisco Pereira Gandarez
-
Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia
-
Vogal: Elizabete Margarida Figueiredo Cardoso
-
Vogal: Mónica Cristina Madeira Sabrosa
-
Vogal: Sílvio Rui Neves Correia Gonçalves Cervan
-
Vogal: António Albino Pires de Andrade
Conselho Fiscal
-
Presidente: Maria Ema de Assunção Palma
-
Vogal: João Albino Cordeiro Augusto
-
Vogal: Rui Manuel Mendonça Rodrigues
-
Suplente: Carlos Alberto Barreto Rocha
Comissão de Remunerações
-
Presidente: João Albino Cordeiro Augusto
-
Vogal: Ana Teresa Teles da Costa Filipe Porfírio
-
Vogal: Rute Marina Alves Rocheta Pinto Santa Marta