No momento do anúncio da contratação de Orkun Kökcu, em junho, o Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que pagou 25 milhões de euros (mais cinco milhões em objetivos) e o Feyenoord ficou ainda com o direito a receber «uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência».

Esta segunda-feira, o CEO do Feyenoord revelou que o clube neerlandês assegurou 25 por cento de mais-valia de uma futura venda.

Numa entrevista concedida ao Ziggo Sport, Dennis te Kloese destacou o desenvolvimento recente do emblema de Roterdão e apontou às últimas vendas.

«No ano passado, acompanhámos intensamente Sinisterra, Malacia e Senesi. Agora também fazemos isso com Kökçü. Desejamos-lhe o melhor, ele é um jogador fantástico. Esperamos que ele esteja bem, porque podemos beneficiar com isso. Uma percentagem? Sim, temos. É pequena», brincou o dirigente do Feyenoord, antes de revelar que o valor é de «25 por cento».

«Para o clube e para a academia é ótimo ver que os jovens formados aqui têm contrato com o Manchester United ou o Benfica», acrescentou.

O médio turco, de 22 anos, tem sido imprescindível para Roger Schmidt: soma duas assistências e um golo em oito jogos no Benfica.