Orkun Kökcü veio a público mostrar-se insatisfeito no Benfica, muito por culpa das tarefas que tem no meio-campo encarnado e as críticas a Roger Schmidt custaram a ausência no jogo com o Casa Pia.

Arne Slot, que treinou o internacional turco no Feyenoord, reconheceu que o médio não devia ter dado a entrevista polémica ao De Telegraaf.

«Não acho que ganhes muito com uma entrevista como esta. Mas coincidiu com a ausência num jogo importante contra o Rangers. Os meios de comunicação europeus continuam a escrever sobre isso. Acho que foi um jogo [de castigo] e ele vai voltar no próximo jogo. Estou convencido de que ainda terá sucesso no Benfica. Ele é um jogador muito bom», disse o técnico durante um programa televisivo na Ziggo Sport.

Slot revelou ainda que deixou uma mensagem a Kökcü, com quem mantém um bom relacionamento.

«Também lhe enviei uma mensagem: "És demasiado bom para depender de um treinador". Ele joga como médio-centro esquerdo e gostaria de ter mais liberdade no jogo ofensivo. Sente que é muito julgado pelo seu jogo defensivo, foi o que percebi da entrevista», afirmou.