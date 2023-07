Reforço do Benfica para a nova temporada, o internacional turco Orkun Kökcü foi o porta-voz dos encarnados no primeiro dia de estágio em St George's Park.

O médio de 22 anos destacou que foi bem recebido no Benfica, que considera «um clube muito acolhedor». Kökcü recordou ainda que os primeiros contactos com as águias tiveram lugar em janeiro.

«Falei com o clube em janeiro e, depois disso, vi os jogos, fiz a minha pesquisa sobre o Benfica e o sentimento que tive é que é muito acolhedor, um clube muito grande, com muitos adeptos, grandes fãs. É o passo perfeito para a minha carreira», assegurou aos jornalistas.

Contratado ao Feyenoord por 25 milhões de euros, valor ao qual acrescem cinco milhões em objetivos, Kökcü tornou-se no reforço mais caro da história do campeão nacional, mas desvalorizou a pressão dos milhões.

«É pressão, mas estou habituado. Na liga neerlandesa também tinha muita pressão, porque era novo e era capitão de equipa. Gosto disso», sublinhou.

O médio turco foi ainda questionado acerca da qualidade dos rivais FC Porto e Sporting.

«Não sei muito. Sei que são boas equipas em Portugal. Temos de nos focar em nós mesmos e treinar duro», rematou.