Anunciado no início de junho como reforço do Benfica, o médio Orkun Kökcü está de regresso a Lisboa, depois de se ter ausentado para se concentrar com a seleção da Turquia e, posteriormente, aproveitar um período de férias.

Nas redes sociais, o novo camisola 10 dos encarnados publicou uma fotografia junto ao Marquês de Pombal, zona da cidade onde o Benfica habitualmente festeja os títulos.

Refira-se que o Benfica arranca a pré-temporada esta quarta-feira.