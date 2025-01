O pai de Orkun Kökcü esteve no Médio Oriente a convite do presidente do Al Sadd e até ofereceu uma camisola do médio do Benfica ao líder do emblema qatari.

Nas redes sociais, Halis Kökcü, que é também o empresário do jogador turco, mostrou-se ao lado do Sheikh Khalifa bin Khalid Al Thani. Os dois posaram para uma fotografia com a camisola 10 usada pelo jogador de 24 anos na Liga dos Campeões.

«O nosso querido amigo, presidente do clube de futebol do Qatar Al Sadd, Sr. Sheikh Khalifa bin Khalid Al Thani. Agradeço o seu amável convite e o excelente acolhimento. Honrou-nos. Que a nossa amizade dure para sempre», escreveu o pai de Kökcü numa publicação no Instagram.

Kökcü tem contrato com o Benfica até junho de 2028. O internacional turco leva quatro golos e outras tantas assistências em 24 jogos esta temporada.