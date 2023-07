Orkun Kökçü e Fredrik Aursnes fizeram dupla de meio-campo no Feyenoord em 2021/22 e voltam a ser companheiros de equipa na nova temporada, desta feita no Benfica. O médio turco, reforço sonantes dos encarnados, assumiu que tem sido «muito bom» partilhar o balneário com o norueguês.

«Trabalhámos juntos no Feyenoord e jogámos bem. Nos primeiros dias no treino com ele, tive o sentimento de que estava a jogar Feyenoord, mas agora estou no Benfica», brincou, em declarações aos jornalistas no no primeiro dia de estágio em St George's Park.

Angel Di María vai juntar-se mais tarde aos colegas, mas Kökçü garantiu que está feliz por jogar ao lado do internacional argentino.

«Claro [que estou contente por jogar com Di María], ainda não nos conhecemos, mas é um jogador fantástico, jogou nos maiores clubes, tem uma carreira fantástica. Posso aprender com ele também», vincou.

O médio de 22 anos sentiu-se «muito bem recebido» no Benfica e em muito se deveu aos adeptos.

«Nos primeiros dias, vim mais cedo para ver a cidade e procurar casa. Quando estou na rua, há muitos adeptos e todos adoram o Benfica», afirmou o jogador que já teve a oportunidade de passar pelo Marquês de Pombal.

«Eu vi os festejos lá na última época, foi uma grande celebração. Passei lá e pensei: “isto é muito importante para os adeptos do Benfica”. Temos algo parecido no Feyenoord. Se espero estar lá no final da época? Temos de trabalhar duro agora na pré-temporada, estamos focados apenas em trabalhar duro e em conhecer-nos no relvado. Ainda não pensamos nisso, queremos dar tudo durante a temporada», concluiu.