Orkun Kökcü garante estar a trabalhar «arduamente» para melhorar o seu jogo defensivo. Ele que, no ano passado, criticou Roger Schmidt por assumir um papel mais recuado no meio-campo do que gostava, agora sublinha a importância de melhorar no aspeto defensivo.

Na antevisão ao duelo entre Benfica e Mónaco, para a Liga dos Campeões, o Maisfutebol questionou o médio turco se se sente confortável com o seu papel no Benfica de Bruno Lage.

«Gosto, tenho de fazer mais do que apenas atacar. Tenho trabalhado para defender melhor e ajudar a equipa a defender. Tenho trabalhado arduamente para ser melhor nesta parte do meu jogo. O treinador e o staff têm-me ajudado com análises extra depois dos jogos. Estou contente mas posso melhorar», revelou o médio.

Garantindo que, apesar das várias lesões do Benfica no miolo, a equipa apresentar-se-á competitiva na Luz, Kökcü anteviu a segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final, deixando alguns avisos.

«Espero um Mónaco pressionante. Estamos prontos para o jogo. Vamos ter muito apoio em casa. Precisamos de ir para jogo como se nunca tivéssemos jogado contra eles. Não podemos ser desleixados, nem lentos. Temos de estar prontos, sem fazer disto algo fácil. Há que estar na máxima força para acabar da melhor forma», afirmou.

O Benfica defronta o Mónaco na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelas 20 horas de terça-feira. Na primeira mão, os encarnados venceram os monegascos por 1-0.