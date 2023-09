Orkun Kökcü chegou ao Benfica no verão, proveniente do Feyenoord, mas em poucos jogos, já percebeu as diferenças da Eredivisie para o campeonato português.

Em declarações à imprensa após a derrota da Turquia diante do Japão, o médio de 22 anos afirmou que a adaptação aos encarnados foi positiva, mesmo com as tais diferenças no estilo de jogo.

«Na verdade, as coisas correram bem após a minha transferência. Tal como o Feyenoord, o Benfica é um clube de topo e por isso temos muita posse de bola na competição», começou por dizer.

«Mas há uma grande diferença em relação à Eredivisie: nos Países Baixos, os clubes relativamente pequenos jogam um futebol ofensivo mesmo contra as equipas que lutam pelo título. Isso não acontece em Portugal. As equipas mais pequenas são mais conservadoras e é preciso encontrar uma solução para isso», prosseguiu.

Kökcü falou também de Roger Schmidt e elogiou a grandeza do Benfica: «Tal como o Arne Slot [treinador do Feyenoord], o Roger Schmidt é alguém que depende da posse de bola, por isso não é uma grande mudança. E devo dizer que rapidamente nos habituámos à vida em Portugal.»

«Não sei de toda a gente nos Países Baixos percebe a grandeza deste clube», atirou.