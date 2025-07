O Benfica anunciou este sábado que chegou a um princípio de acordo com o Besiktas, para o empréstimo, com cláusula de compra obrigatória, de Orkun Kökcü.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o emblema de Istambul terá de pagar 25 milhões de euros no final do empréstimo, mas o negócio poderá chegar aos 30 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos, informaram os encarnados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ou seja, o Benfica poderá recuperar o investimento que fez na contratação do jogador, que chegou há duas épocas, oriundo do Feyenoord.

O emblema da Luz, refira-se, não vai ter despesas em comissões de intermediação.

Kökcü chegou durante a tarde deste sábado à Turquia e foi recebido em apoteose pelos adeptos do Besiktas, clube que apoia desde criança. Já vestido com a camisola das águias negras, o médio de 24 anos deixou algumas palavras e protagonizou momentos de comunhão com os fãs do emblema de Istambul.

Em 98 jogos com a camisola do Benfica, Kökcü somou 19 golos e 22 assistências, tendo contribuído para as conquistas de uma Supertaça e uma Taça da Liga.

O internacional turco, que vai jogar pela primeira vez no país-natal, depois de ter feito a formação e a estreia enquanto sénior nos Países Baixos, foi titular indiscutível no meio-campo do Benfica. No entanto, a estadia na Luz fica manchada por uma entrevista polémica, em março do ano passado, com críticas a Roger Schmidt e, mais recentemente, pela discussão com Bruno Lage em pleno relvado, aquando da substituição diante do Auckland City, no Mundial de Clubes.

O comunicado enviado pela SAD do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Besiktas para o empréstimo do jogador Orkun Kökcü durante a época desportiva 2025/26.

O referido princípio de acordo inclui a opção obrigatória de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 25 000 000 (vinte cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 30 000 000 (trinta milhões de euros).»