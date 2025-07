Com olhos postos em Orkun Kökcü, o Besiktas tenta avançar com a contratação do médio do Benfica e as negociações já estão em cima da mesa. Sobre o assunto, Halis Kökcü, pai do jogador, relembrou que ainda há um contrato com os encarnados.

«Somos pessoas honestas e inabaláveis. É por isso que escolhemos a seleção turca (Kökcü também tem nacionalidade neerlandesa). O meu filho sempre foi aberto sobre isso. Quando fez declarações sobre o Besiktas, falou com o coração. Mas atualmente tem contrato com o Benfica. Circulam notícias de que o Besiktas o quer, porém quem estiver interessado negociará com o Benfica sobre o valor da transferência. O Benfica pagou 29,7 milhões de euros ao Feyenoord. Não vão querer perder dinheiro. É o Benfica que tomará a decisão e não vou interferir na transferência do meu filho», começou por dizer o progenitor em declarações ao Hürriyet.

No seguimento, Halis confessou que ficariam «felizes» com uma transferência para o clube turco, mas relembrou que o valor da transferência pode fazer cair o negócio.

«Demonstrámos toda a gentileza para com o Besiktas no passado. Quando o Benfica se interessou, ficou claro que estávamos certos. É tudo uma questão de oferta e procura. O meu filho já disse várias vezes, no passado, que quer ir para o Besiktas. Se for agora, certamente ficaremos felizes. Mas é claro que a questão da taxa de transferência precisa de ser resolvida. E também há rumores de outros pretendentes», referiu.

Por fim, o pai do jogador do Benfica recordou que o Besiktas já havia mostrado interesse no passado, altura em que Kökcü ainda vestia a camisola do Feyenoord.

«Enquanto o meu filho jogava pelo Feyenoord, encontramo-nos com o treinador do Besiktas, Erdal Torunogulları. O então diretor do clube, Serkan Recber, veio, conversámos e chegámos a um acordo. Mas na altura, os responsáveis não gostaram do preço e disseram que tinham encontrado alguém melhor que o meu filho», finalizou.

Orkun Kökcü chegou ao Benfica em 2023/24, protagonizando a maior compra na história das águias. No clube da Luz fez um total de 98 jogos, tendo apontado 19 golos e 22 assistências que levaram à conquista de uma Supertaça e uma Taça da Liga.