O médio do Benfica, Orkün Kökcü, mostrou-se irritado com a substituição ao minuto 61 do jogo ante o Auckland City, apontando ao treinador Bruno Lage, num momento que gerou um forte desentendimento entre ambos.

Kökcü foi rendido por Renato Sanches ao minuto 61, quando havia 2-0 a favor do Benfica. Ao sair do terreno de jogo, Kökcü dirigiu algumas palavras a Lage, que por sua vez respondeu à alegada insatisfação de Kökcü, enquanto este se sentava no banco de suplentes.

Pouco depois, Renato Sanches, recém-entrado, até fez o 3-0, num jogo que o Benfica ganhou por 6-0.

Já depois do jogo, Bruno Lage ignorou as questões em torno da confusão com Kökcü.