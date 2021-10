O filho de Óscar Cardozo recebeu, por estes dias, uma prenda especial, enviada por Pablo Aimar.

Foi o próprio internacional paraguaio a mostrar, nas redes sociais, uma fotografia da criança com uma camisola autografa por Lionel Messi.

Uma oferta de Pablo Aimar, adjunto de Scaloni na seleção argentina.

Antigos colegas de equipa no Benfica, Óscar «Tacuara» Cardozo e Pablo Aimar reencontraram-se no início do mês, por ocasião do duelo entre Paraguai e Argentina, de qualificação para o Mundial 2022. Na altura os dois trocaram um forte abraço antes do encontro.