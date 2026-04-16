É oficial. Óscar Cardozo, nome bem conhecido dos benfiquistas, terminou a carreira. O anúncio foi feito pelo próprio na conta pessoal do Instagram. O avançado, agora com 42 anos, fez o último jogo da carreira no dia 27 de novembro de 2025.

Depois de experiências no Paraguai - país natal - e na Argentina, Cardozo chegou à Europa em 2007 pelas portas do Benfica. Representou as águias durante sete épocas. Fez, no total 172 golos em 293 jogos pelos encarnados, sendo o maior goleador estrangeiro da história do clube. A nível de títulos, conquistou duas Ligas, uma Taça e quatro Taças da Liga.

Depois de deixar o Benfica, em 2014, «Tacuara» rumou à Turquia para representar o Trabzonzspor, onde esteve durante duas épocas. Teve ainda uma passagem na Grécia, no Olympiakos. Desde 2017 que representava o Libertad, do Paraguai, clube pelo qual fechou o capítulo de futebolista. Na temporada passada fez ainda oito golos e uma assistência em 35 jogos.

A nível de seleção do Paraguai, Cardozo marcou 12 golos em 58 jogos.