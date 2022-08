Sergio Aguero não ficou nada contente com o sorteio da Champions… do Benfica.

Tudo porque se apercebeu que Otamendi vai defrontar Messi e Di Maria… pouco antes do Mundial.

O antigo avançado, que conhece bem o central do Benfica, teme que o defesa não consiga controlar-se e dê umas «patadas» nos compatriotas.

Num vídeo publicado nas redes sociais percebe-se o momento em que Aguero se apercebe do confronto do Benfica de Otamendi com o PSG e a Juventus, numa reação hilariante.

«PSG, Juventus e Benfica. O Otamendi está no Benfica, por isso vai ter de dar umas “patadas”… UIII! Vai cruzar-se com o Leo [Messi], não me lesiones o Leo, que eu mato-te!. É ano de Mundial, Ota!», começou por reagir.

«Mas vá… AIII! Também vai jogar contra o Fideo [Di Maria], na Juventus. P*** que pariu! Que azar tivemos…Otamendi pode ter de dar umas patadas a Di Maria e a Messi… Picante! Otamendi é capitão…», desabafou.

Imperdível!