Otamendi esteve ligado ao golo do empate do Santa Clara na Luz, ao falhar o atraso para Trubin, mas recebeu o conforto dos colegas no relvado. Já após o apito final, o central argentino pediu desculpa aos adeptos e, nas redes sociais, o clube deixou uma mensagem de apoio.

«Sempre juntos, capitão», lê-se na publicação do Benfica no Instagram.

Nessa mesma partilha dos encarnados, os adeptos deixaram várias mensagens de ânimo a Otamendi, mas muitos deles também colocam a responsabilidade do resultado com o Santa Clara em Bruno Lage.