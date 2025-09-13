Benfica
Há 48 min
Benfica conforta Otamendi: «Sempre juntos, capitão»
Central argentino esteve ligado ao golo do empate do Santa Clara
Otamendi esteve ligado ao golo do empate do Santa Clara na Luz, ao falhar o atraso para Trubin, mas recebeu o conforto dos colegas no relvado. Já após o apito final, o central argentino pediu desculpa aos adeptos e, nas redes sociais, o clube deixou uma mensagem de apoio.
«Sempre juntos, capitão», lê-se na publicação do Benfica no Instagram.
Nessa mesma partilha dos encarnados, os adeptos deixaram várias mensagens de ânimo a Otamendi, mas muitos deles também colocam a responsabilidade do resultado com o Santa Clara em Bruno Lage.
