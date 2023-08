Nicolás Otamendi, Ángel Di María e Anatoliy Trubin foram convocados para os próximos compromissos internacionais das seleções da Argentina e da Ucrânia, confirmou o Benfica.

Otamendi e Di María foram chamados por Lionel Scaloni para os duelos com o Equador (7 de setembro) e a Bolívia (12 de setembro), a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2026, no qual a albiceleste vai defender o título conquistado no ano passado no Qatar.

Já Trubin está convocados para os encontros diante de Inglaterra (9) e Itália (12), referentes à fase de apuramento para o Euro 2024.

Recorde-se que Petar Musa (Croácia) e Morato (sub-23 do Brasil) também foram chamados para compromissos internacionais.