Benfica: Otamendi falha jogo com o FC Porto no Dragão
Capitão dos encarnados foi expulso na meia-final da Taça da Liga
Nicolás Otamendi é baixa confirmada no Benfica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na próxima quarta-feira.
O capitão dos encarnados viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho na reta final do jogo da Taça da Liga, com o Sporting de Braga, por palavras dirigidas ao árbitro João Pinheiro.
Segundo os regulamentos, o argentino vai falhar o próximo jogo oficial, ou seja, a deslocação ao Dragão.
É, assim, uma dor de cabeça ainda maior para José Mourinho, que só tem Tomás Araújo disponível neste momento. António Silva ainda está lesionado, assim como Joshua Wynder, da equipa B. Gonçalo Oliveira é a outra opção para o eixo central da defesa.
Otamendi foi expulso e falha o próximo jogo dos encarnados 🥶#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SLBenfica #SCBraga pic.twitter.com/yrdKZ18259— sport tv (@sporttvportugal) January 7, 2026