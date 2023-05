Nicolas Otamendi vai ser baixa do Benfica no jogo com o Portimonense, da 32.ª jornada da Liga.

O defesa das águias viu o nono cartão amarelo na Liga no jogo frente ao Sp. Braga e vai cumprir castigo a partida frente ao conjunto algarvio.

Por outro lado, o capitão fica assim com o registo «limpo» para defrontar o Sporting em Alvalade, na penúltima jornada do campeonato.