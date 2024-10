Bruno Lage compareceu diante dos jornalistas neste sábado, no Benfica Campus, para fazer a antevisão ao Benfica-Rio Ave, disputado no Estádio da Luz, pelas 18 horas.

Um dos primeiros temas com que foi confrontado é a titularidade de Nicolás Otamendi, depois de um jogo menos conseguido na Liga dos Campeões diante do Feyenoord. Lage remeteu para o coletivo.

«Não vou individualizar, é assim que eu penso. Não há lugares garantidos, nem lugares em risco. É um grande jogador, com o passado que tem. Campeão do mundo e já venceu em Portugal, tanto no Benfica como no FC Porto. Toda a gente tem de trabalhar e as minhas decisões são em função do coletivo», começou por avaliar.

Acima de tudo, garante o treinador do Benfica, a equipa técnica decide o onze inicial tendo em conta o adversário.

«Eu gosto de colocar a resposta em função do jogo seguinte. Tenho repetido algumas vezes a equipa e tenho ficado muito satisfeito com gente que tem saltado do banco.»

«Centrais? O António não saiu [do onze] porque tenha cometido algum erro. É porque o Tomás [Araújo] podia dar uma solução diferente e resultou. A dinâmica e a forma de pensar é esta, particularmente jogando de três em dias», justificou.

«Estamos satisfeitos com as prestações dos centrais, porque qualquer um poderá conseguir desempenhos muito bons. O mais importante é, a cada momento, os jogadores corresponderem. Se olhar ao meu percurso, nunca olhei a estatutos, mas tenho de tomar decisões. O que importa é o rendimento a cada momento», finalizou Bruno Lage.

O Benfica receberá o Rio Ave na tarde deste domingo (18h), num encontro da nona jornada para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

As águias ocupam o quarto lugar da Liga, com 16 pontos e um encontro em atraso, na Choupana.