Numa cerimónia para assinalar o 121.º aniversário do Benfica, foram entregues nesta quinta-feira os Galardões Cosme Damião.

Nicolás Otamendi foi distinguido futebolista do ano, numa noite em que também foram galardoados Álvaro Carreras (revelação do futebol masculino), o hoquista Zé Miranda (revelação das modalidades), Ana Catarina (atleta de alta competição), o futsal feminino (galardão modalidade), Norberto Alves (treinador do ano), Shéu Han, com o galardão mérito e dedicação, entre outros.

OS PRINCIPAIS GALARDÕES COSME DAMIÃO:

- Revelação futebol feminino: Lara Martins;

- Revelação futebol masculino: Álvaro Carreras;

- Revelação modalidades: Zé Miranda;

- Homenagem: Adolfo Calisto;

- Formação: equipas sub-15, sub-16 e sub-17 de futebol;

- Atleta de alta competição: Ana Catarina;

- Casa Benfica: Reguengos de Monsaraz;

- Modalidade: futsal feminino;

- Mérito e dedicação: Shéu Han;

- Treinador do ano: Norberto Alves (treinador da equipa masculina de basquetebol);

- Futebolista feminina: Lúcia Alves;

- Futebolista masculino: Otamendi;

- Carreira: António Simões.