Ángel Di María esteve perto de voltar ao Rosario Central, mas as ameaças à família do avançado argentino fizeram com que mudasse de ideias e optasse por continuar na Luz. Ora, o capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, admitiu que também teve a possibilidade de voltar à Argentina, para jogar no River Plate, mas preferiu continuar nos encarnados, devido aos problemas de segurança na Argentina.

«Joguei no Vélez desde os sete anos, até fazer a estreia e emigrar para a Europa. Obviamente serei sempre grato ao Vélez, porque me deu a oportunidade de crescer como pessoa e como jogador de futebol. Mas a minha família é adepta do River. São fanáticos. Adoraria jogar no River porque sou adepto e sempre me trataram maravilhosamente bem. É mais ao menos algo como acontece com o Ángel. Também penso na minha família. Estou aqui na Europa há muitos anos e penso nos meus filhos, na segurança deles e na forma como a Argentina está, é muito difícil regressar», admitiu o central de 36 anos, numa entrevista à Radio La Red.

«Também tenho mais um ano de contrato com o Benfica e estou bem no clube. Deram-me a oportunidade, ao sair do Manchester City, de ter a continuidade que necessitava para continuar na Seleção. Faço as coisas bem no clube para poder continuar a estar na Seleção», completou.

Otamendi, que está em Paris ao serviço da Argentina, a competir nos Jogos Olímpicos, revelou que o River entendeu que quisesse continuar em Portugal. «Falo com o presidente e ele também insistiu muito para que eu possa ir para o River, mas deixei claro para ele o que penso e o porquê. Mas eu tinha renovado com o Benfica, tinha anos de contrato e ele entendeu que a minha família sempre esteve envolvida.»

O defesa-central dos encarnados abordou ainda o caso de Di María e defendeu o companheiro de equipa.

«É complicado, pelo que é o Ángel. O jogador pensa sempre na sua família, nos filhos, na segurança. A Argentina está a atravessar um momento difícil. Muita gente deixa a Argentina por isso, pela segurança. Se Di María estivesse sozinho, não pensaria nisso. Mas tem uma família que recebeu ameaças. Todos sabemos quão adepto é do Rosario e da vontade que tinha de regressar à Argentina. Estive com ele no Benfica e estava muito entusiasmado, mas depois com as ameaças e tudo o que se passou, passou uns tempos muito triste e muito indeciso. É uma situação delicada. As pessoas do Rosario ficariam encantadas e o Ángel ainda mais, mas ele tem de pensar na sua segurança e na família», vincou.

Otamendi vai entrar no último ano de contrato com o Benfica. Na última temporada, a quarta no clube, somou quatro golos e duas assistências em 51 jogos pelos encarnados.

O jogador argentino, que já esteve com a «albiceleste» na Copa América, praticamente não teve dias de descanso até integrar a seleção olímpica. Dada a participação em Paris 2024, vai falhar toda a pré-temporada e ainda o arranque da época oficial.