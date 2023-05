Nico Otamendi, capitão do Benfica, que em dezembro se sagrou campeão mundial com a Argentina, elogiou António Silva, companheiro do centro da defesa da equipa que conquistou o 38.º título de campeão nacional.

«António Silva tem tudo para crescer e ser um grande defesa. Depende dele. Está só no começo de uma grande carreira», disse o argentino no balneário do Benfica, em declarações à BTV, sobre o jovem de 19 anos.