Na antevisão ao jogo do Benfica com a Juventus, na noite desta terça-feira, Nicolás Otamendi foi questionado sobre o áudio da conversa de Bruno Lage com adeptos, no qual o treinador das águias deixou críticas à atuação dos jogadores nos últimos jogos e com particular foco na partida com o Casa Pia.

«Sim, 100 por cento», respondeu o capitão dos encarnados, quando questionado sobre a confiança do balneário no treinador.

«Quando se inicia um processo com um corpo técnico e um plantel, há que comunicar internamente sobre o que se fez bem ou mal. E no próximo jogo há que melhorar. O nosso plantel tem muitos jovens e devemos ensiná-los de que não podemos ganhar sempre. Quando se perde, há que melhorar. A mentalidade é esta e é assim para todos. Há que corrigir os erros e dar o próximo passo, na próxima oportunidade, para reverter esta situação.»

«Perder 1-3 não espelha a imagem do Benfica. Sabemos o que temos de melhorar e corrigir, há que resolver internamente as coisas. É normal o desgosto dos nossos adeptos. Temos de melhorar no campo, de tentar fazer bem as coisas e ganhar, que é a única coisa que conta», acrescentou, em conferência de imprensa, em Turim.

Face à insistência dos jornalistas no tema, Otamendi mostrou-se imperturbável: «A crítica está sempre presente, sobretudo na derrota. Neste ritmo de jogar de três em três dias, não temos tempo para olhar para trás. Amanhã [quarta-feira] é uma ótima oportunidade para aplicar tudo o que trabalhámos».

Por fim, e questionado sobre a Juventus, o capitão do Benfica apontou à postura.

«Vamos com a mentalidade de um jogo de Champions, contra um grande adversário. Devemos fazer um bom jogo para seguir em prova», concluiu.

O Benfica ocupa a 21.ª posição, com dez pontos, menos dois do que a Juventus (17.ª). As águias precisam de um ponto para selar a presença no playoff. Este encontro está agendado para as 20h desta quarta-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

[artigo atualizado]