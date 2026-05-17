Horas após o Estoril-Benfica, o último jogo dos encarnados em 2025/26 e, possivelmente, de Nicolás Otamendi de águia ao peito, o defesa argentino recorreu às redes sociais para fazer uma espécie de balanço da época.

O capitão do Benfica recorreu que a época ficou longe de corresponder às expectativas: «Não cumprimos os objetivos e não há desculpas. Sabemos que não estivemos à altura do que este clube merece. Foi uma temporada irregular, longe do que buscávamos como grupo. Não resta mais nada que não assumi-lo com responsabilidade», começou por escrever.

«Dói, mas isso também nos obriga a assumir responsabilidades, a aprender e a melhorar. Este clube exige muito e é assim que deve ser», acrescentou, deixando um agradecimento a quem nunca deixou de apoiar nos bons e nos maus momentos.