Nicolás Otamendi veio publicamente negar uma eventual saída do Benfica já em janeiro.

O internacional argentino desmentiu rumores sobre uma possível saída através de uma curta mensagem na rede social X.

«Face às sucessivas notícias mal-intencionadas e falsas, vejo-me novamente obrigado a repetir que tenho contrato com o Benfica até junho de 2025 e estou 100% focado no meu clube e nos seus objetivos, e vamos lutar dia a dia, juntamente com os meus companheiros, para poder cumpri-los», escreveu o capitão dos encarnados no antigo Twitter.

Esta tomada de posição vem na sequência de um comunicado do Benfica, desta sexta-feira, em que os encarnados garantem que nem clube nem jogador pretendem antecipar a saída para janeiro.

Também hoje, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal, frente ao Estrela da Amadora, Bruno Lage ironizou com notícias sobre a saída do central argentino de 36 anos.

«Deixa-me satisfeito poder contar com os quatro centrais. Até coloco o António Silva e o Tomás Araújo na resposta, porque, no início da semana, tínhamos o Otamendi de saída, o António com proposta da Juventus e o Tomás com oportunidade de sair em janeiro. Por precaução, até coloquei o Ricardo Rocha a treinar, porque, se saírem os três ao mesmo tempo, vamos precisar de um jogador para aquela posição», afirmou em tom humorístico Lage, na conferência de imprensa do início da tarde desta sexta-feira, no Seixal.